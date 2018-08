Polizei Wuppertal / W - Jugendlicher von Auto erfasst und schwer ...

W - Jugendlicher von Auto erfasst und schwer verletzt

Wuppertal - Am heutigen Donnerstag ereignete sich gegen 12.20 Uhr auf der Südstraße in Wuppertal ein Unfall, bei dem ein 15-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Jugendliche stieg aus einem Bus und wollte dahinter die Fahrbahn überqueren. Dabei stieß er mit dem Audi eines 72-Jährigen zusammen, der gerade in entgegengesetzte Richtung an dem Bus vorbeifuhr. Der Junge zog sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. Am Auto entstand geringfügiger Sachschaden. (sw)

