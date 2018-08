Polizei Wuppertal / W-Junge Motorradfahrerin nach Unfall verletzt

W-Junge Motorradfahrerin nach Unfall verletzt

Wuppertal - Am vergangenen Freitag (24.08.2018), gegen 16.35 Uhr, kam es auf der Heckinghauser Straße in Wuppertal zu einem Unfall bei dem sich eine junge Motorradfahrerin verletzte. Die 18-Jährige fuhr mit ihrer Yamaha in Richtung Langerfeld, als sie mit dem VW eines 70-Jährigen zusammenstieß, der aus einer Zufahrt auf die Fahrbahn fuhr. Die Zweiradfahrerin verletzte sich dabei und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. (sw)

