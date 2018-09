Polizei Wuppertal / W Junge versucht Frau die Tasche zu rauben

W Junge versucht Frau die Tasche zu rauben

Wuppertal - Gestern (24.09.2018), gegen 16.10 Uhr, kam es am Matagalpa-Ufer in Wuppertal-Barmen zu einem versuchten Raub. Als eine 48-Jährige an einem Spielplatz vorbeiging, versperrte ein Jugendlicher ihr den Weg und drückte sie gegen einen Zaun. Dann versuchte er erfolglos, ihr die Tasche zu entreißen. Kurze Zeit später konnte von der Polizei ein 15-Jähriger ermittelt werden, der für die Tat verantwortlich sein könnte. Den Jungen erwarten eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

