Polizei Wuppertal / W - Kellereinbrecher gestellt

W - Kellereinbrecher gestellt

Wuppertal - Am 13.10.18, gegen 09.10 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Uellendahler Straße zu einem Einbruchsdiebstahl in Kellerräume. Der 44-jährige Täter wurde von einem Hausbewohner mit zwei Tüten voller Diebesgut im Hausflur angetroffen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Nach der Prüfung von Haftgründen wurde der Mann entlassen.

