Polizei Wuppertal / W - Kind von abbiegendem Transporter erfasst

W - Kind von abbiegendem Transporter erfasst

Wuppertal - Ein 58-jähriger Mann bog heute (10.01.2018), gegen 12.40 Uhr, von der Westkotter Straße in Wuppertal nach links in die Stollenstraße ab. Dabei erfasste er mit seinem Fahrzeug einen neunjährigen Jungen, der gerade die Stollenstraße überqueren wollte. Das Kind erlitt Verletzungen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. (am)

