Polizei Wuppertal / W - Küchenbrand in Dachgeschosswohnung

W - Küchenbrand in Dachgeschosswohnung

Wuppertal - An der Kaiserstraße in Wuppertal-Vohwinkel kam es am Samstag (18.08.2018) in der Küche einer Dachgeschosswohnung zu einem Brand. Ein Nachbar, der sich in einem Gartenhaus befand, bemerkte gegen 03.50 Uhr das Feuer. Er benachrichtigte die vier Bewohner der betroffenen Wohnung und informierte die Feuerwehr. Die vier Männer und übrige Anwohner konnten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte selbständig ins Freie retten. Einer der Mieter (49 Jahre) wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei versiegelte die Wohnung; die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an. (am)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W