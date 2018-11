Polizei Wuppertal / W Küchenbrand in Wuppertal-Barmen

W Küchenbrand in Wuppertal-Barmen

Wuppertal - Samstagabend (03.11.2018) brannte es in der Küche eines Hauses an der Wollstraße in Wuppertal. Gegen 18.15 Uhr bemerkten Nachbarn einen Feuerschein in der Wohnung und alarmierten die Feuerwehr. Diese löschte den Brand in der Küche, bevor er auf die restliche Wohnung übergreifen konnte und rettete die 80-jährige Bewohnerin aus dem Badezimmer. Diese erlitt schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (cw)

