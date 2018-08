Polizei Wuppertal / W - Mädchen nach Fahrradunfall schwer verletzt

W - Mädchen nach Fahrradunfall schwer verletzt

Wuppertal - Bei einem Fahrradunfall auf der Straße Elfenhang in Wuppertal zog sich gestern Abend ein Mädchen schwere Verletzungen zu. Die Achtjährige fuhr gegen 19.15 Uhr mit ihrem Rad die abschüssige Straße hinunter und schaffte es nicht mehr, ihr Gefährt abzubremsen. Der Vater der Kleinen rannte noch hinterher, holte seine Tochter aber nicht mehr ein. Sie stieß mit dem Zweirad gegen die Bordsteinkante, flog über das Lenkrad und prallte gegen ein geparktes Auto. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. (am)

