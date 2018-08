Polizei Wuppertal / W-Mehrere Autos in Wuppertal-Barmen beschädigt

W-Mehrere Autos in Wuppertal-Barmen beschädigt

Wuppertal - Gestern (26.08.2018), nahm die Polizei in Wuppertal-Barmen mehrere Sachbeschädigungen auf. Ein, oder mehrere unbekannte Täter, zerkratzten an der Siegesstraße acht geparkte Autos. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Die Taten spielten sich im Zeitraum vom 25.08.2018, 23.10 Uhr zum 26.08.2018, 10.30 Uhr ab. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen sich unter der Rufnummer 0202 / 284 - 0 zu melden. (sw)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W