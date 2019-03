Polizei Wuppertal / W Motorradfahrer in Barmen tödlich verunfallt

W Motorradfahrer in Barmen tödlich verunfallt

Wuppertal - Heute (23.03.2019), gegen 17.25 Uhr, kam es auf der Kreuzung Winkler Straße zum Fischertal in Wuppertal-Barmen, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 36-Jähriger fuhr mit seiner Honda über die Winkler Straße in Richtung Heckinghausen. Nach ersten Erkenntnissen war er dabei in Begleitung eines weiteren Motorradfahrers. An der Kreuzung zur Straße Fischertal verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Trotz der Reanimation der Rettungskräfte konnte der Mann nicht mehr gerettet werden und er verstarb noch an der Unfallstelle. Es kam zu keiner Berührung mit weiteren Fahrzeugen. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, denen die Motorradfahrer im Vorfeld aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

