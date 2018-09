Polizei Wuppertal / W-Polizeibeamtin nach Widerstand in Wuppertal ...

W-Polizeibeamtin nach Widerstand in Wuppertal verletzt

Wuppertal - Gestern (07.09.2018), gegen 18.10 Uhr, kam es in der Handelstraße in Wuppertal-Barmen zu einem Einsatz der Polizei, bei dem sich eine Beamtin verletzte. Eine 19-Jährige drohte damit, sich selbst Schaden zuzufügen. Als Polizisten versuchten mit ihr zu sprechen, leistete sie Widerstand und verletzte eine 36-jährige Polizistin, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die 19-Jährige erwarten nun eine Strafanzeige und die Ermittlungen der Kriminalpolizei. (sw)

