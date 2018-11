Polizei Wuppertal / W Rabiater Ladendieb in Barmen festgenommen

W Rabiater Ladendieb in Barmen festgenommen

Wuppertal - Ein 33-Jähriger wurde am Samstagmorgen (03.11.2018) nach zwei Diebstählen in Wuppertal-Barmen festgenommen. Gegen 09.00 Uhr nahm sich der Täter aus dem Kühlschrank eines Kiosks am Werth ein Getränk und ging weg. Kurze Zeit später kam der Dieb zurück, griff in die Auslage des Kiosks und flüchtete erneut. Als der Kioskbetreiber dies bemerkte, verfolgte er den Dieb durch die Fußgängerzone und versuchte ihn festzuhalten. Der Täter wehrte sich jedoch und schlug dem 53-jährigen Inhaber des Kiosks ins Gesicht. Nach einer kurzen Rangelei zwischen den beiden flüchtete der Dieb weiter. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte ihn später während der Fahndung antreffen, die Beute hatte er noch dabei. Bei seiner Festnahme leistete der 33-Jährige leichten Widerstand. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam. Ihn erwartet ein Strafverfahren u.a. wegen räuberischen Diebstahls. Der Kioskbetreiber erlitt leichte Verletzungen, das Diebesgut wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

