Polizei Wuppertal / W - Randalierer im Versorgungsamt

W - Randalierer im Versorgungsamt

Wuppertal - Wegen eines Randalierers kam es gestern Nachmittag in Wuppertal zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Mann betrat gegen 14.30 Uhr das Versorgungsamt an der Friedrich-Engels-Allee und pöbelte zunächst die Pförtnerin an. Als ein weiterer Mitarbeiter zu Hilfe kam, wurde der Randalierer immer aggressiver. Er redete wirres Zeug, forderte Geld und bedrohte den Mitarbeiter mit einer Eisenstange. Dieser informierte die Polizei - der Täter flüchtete in der Zeit. Er konnte jedoch im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife auf einem Kinderspielplatz angetroffen und festgenommen werden. Da er augenscheinlich unter Drogen stand, entnahm man ihm eine Blutprobe. Zudem stellen die Beamten die Eisenstange und ein Messer sicher. Anschließend wurde der 33-jährige Wuppertaler einer Spezialklinik zugeführt. (am)

