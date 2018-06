Polizei Wuppertal / W Raubüberfall auf Spielhalle in Wuppertal - ...

W Raubüberfall auf Spielhalle in Wuppertal - Barmen

Wuppertal - Unbekannte überfielen am Freitagabend (01.06.2018) in Wuppertal eine Spielhalle in der Barmer Innenstadt. Gegen 22 Uhr betraten zwei maskierte Personen die Spielhalle am Werth. Während der eine Räuber die 40-jährige Aufsicht und drei Kunden mit einem Messer bedrohte, erbeutete der andere Bargeld aus der Kasse in bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten beide zu Fuß zunächst zum Kleinen Werth und dann weiter in unbekannte Richtung. Beschreibung: 1. Person: männlich, 20 bis 23 Jahre alt, ca. 175 cm groß, auffallend schlanke Statur, schwarze Haare, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Jogging-Hose mit weißen Streifen an der Seite, führte ein Messer. 2. Person: männlich, 20 bis 23 Jahre alt, beiger Kapuzenpullover, schwarze Hose. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei (Kriminalkommissariat 14) unter der Rufnummer 0202 / 284-0 entgegen. (cw)

