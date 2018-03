Polizei Wuppertal / W - Renitenter Ladendieb tritt und schlägt um ...

W - Renitenter Ladendieb tritt und schlägt um sich

Wuppertal - Ein 44-jähriger Mann versuchte gestern Abend (14.03.2018), gegen 21.00 Uhr, Lebensmittel aus einem Discounter an der Straße Rauer Werth in Wuppertal zu stehlen. Als er von einem Mitarbeiter der Filiale angesprochen wurde, flüchtete der Dieb. Er konnte jedoch von dem Angestellten und einem Kunden auf dem Parkplatz gestellt werden. Dabei trat und schlug der 44-Jährige um sich und verletzte den Angestellten leicht. Er konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und von den Beamten festgenommen werden. Der wohnsitzlose Mann wird sich einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls stellen müssen. (am)

