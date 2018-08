Polizei Wuppertal / W - Rollerdiebe erwischt

W - Rollerdiebe erwischt

Wuppertal - Dank eines Zeugenhinweises schnappte die Polizei in Wuppertal am Samstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, zwei Rollerdiebe. Der Zeuge beobachtete ein Paar, das sich an der Funckstraße an einem Roller zu schaffen machte. Er informierte die Polizei, die das Paar (beide 19 Jahre) stellte, als sie das geklaute Zweirad gerade über die Nordbahntrasse schoben. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 21-jährigen Bekannten, in dessen Garage die Polizei zwei weitere gestohlene Kleinkrafträder entdeckte und sicherstellte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die drei Verdächtigen ein. (am)

