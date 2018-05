Polizei Wuppertal / W/RS/SG-Einbruchmeldungen seit gestern

W/RS/SG-Einbruchmeldungen seit gestern

Wuppertal - Seit gestern (08.05.2018), nahm die Polizei in Wuppertal, Remscheid und Solingen drei Einbrüche und Einbruchversuche auf.

In Wuppertal gelangten Einbrecher in eine Wohnung an der Schwelmer Straße am 08.05.2018, zwischen 07.45 Uhr und 08.40 Uhr. Gestohlen wurde nichts. In Remscheid versuchten Straftäter ein Geschäft an der Kölner Straße zwischen dem 04.05.2018, 18.00 Uhr und dem 07.05.2018, 09.00 Uhr aufzubrechen. In Solingen brachen Täter eine Schule an der Fürker Straße zwischen dem 07.05.2018, 16.50 Uhr und dem 08.05.2018, 07.15 Uhr auf. Sie nahmen Geld mit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 0 entgegen.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Polizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (sw)

