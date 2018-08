Polizei Wuppertal / W - Scheune niedergebrannt

W - Scheune niedergebrannt

Wuppertal - Letzte Nacht (20.08.2018), gegen 01.10 Uhr, brannte aus bislang unklarer Ursache eine Scheune an der Straße Hastberg in Wuppertal. Ein Anwohner hörte einen Knall und bemerkte das Feuer. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte und ein Übergreifen der Flammen auf ein Waldstück verhinderte. Vier Pferde, die in der Scheune waren, schienen sich selbst befreit zu haben und waren unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. (am)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W