Polizei Wuppertal / W Schlägerei am Flohmarkt in Wuppertal-Elberfeld

Schlägerei am Flohmarkt in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal - Gestern Nachmittag (03.11.2018) schlugen sich mehrere Personen auf dem Flohmarktgelände an der Schwesterstraße in Wuppertal. Gegen 14.00 Uhr gerieten mindestens vier Männer vor einem Verkaufstand in Streit. Es entwickelte sich eine Schlägerei, in deren Verlauf ein 26-Jähriger durch einen Schnitt mit einem Messer am Oberschenkel leicht verletzt wurde. Der Verletzte alarmierte selber die Polizei, woraufhin die anderen Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Die Person, welche den jungen Mann mit einem Messer verletzt hatte, wurde wie folgt beschrieben: Männlich, 190 cm groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, circa 40 Jahre alt. Der Auseinandersetzung soll ein kleiner Streit beim Aussteigen aus der Linie 612 an der Ewaldstraße vorausgegangen sein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202 / 2840 zu melden. (cw)

