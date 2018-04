Polizei Wuppertal / W-Schwer verletzter Radfahrer nach Unfall in ...

W-Schwer verletzter Radfahrer nach Unfall in Wuppertal-Wichlinghausen

Wuppertal - Gestern (19.04.2018), gegen 19.00 Uhr, kam es auf der Straße Am Diek in Wuppertal-Wichlinghausen zu einem Unfall bei dem sich ein Fahrradfahrer schwer verletzte. Ein 38-jähriger fuhr mit seinem Opel vom Parkplatz eines Supermarktes an, als es zum Zusammenstoß mit dem 19-jährigen Fahrradfahrer kam, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 450 Euro. (sw)

