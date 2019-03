Polizei Wuppertal / W Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall ...

W Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall in Wuppertal

Wuppertal - Ein Schwerverletzter und rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls heute Vormittag in Wuppertal. Eine 36-Jährige wollte gegen 10.50 Uhr mit ihrem Pkw vom Sonnborner Ufer nach links in Richtung Eugen-Langen-Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 52-Jährigen. Dieser stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nach notärztlicher Behandlung vor Ort in eine Klinik. (cw)

