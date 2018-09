Polizei Wuppertal / W/SG - Einbrecher stahlen Bargeld und Schmuck

W/SG - Einbrecher stahlen Bargeld und Schmuck

Wuppertal - In Wuppertal drangen Einbrecher in der Zeit vom 25.09.2018, 19:00 Uhr, bis zum 26.09.2018, 08:30 Uhr, gewaltsam in ein Schulgebäude an der Heinrich-Böll-Straße ein und stahlen Bargeld aus einem Aktenschrank.

An der Grünstraße in Solingen hebelten Unbekannte die Eingangstür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und erbeuteten Manschettenknöpfe und Armbanduhren am Dienstag (26.09.2018) in der Zeit von 11:30 Uhr bis 17:20 Uhr.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W