Polizei Wuppertal / W/SG- Einbruchsmeldung

W/SG- Einbruchsmeldung

Wuppertal - Im Tatzeitraum 30.09.2018, 22.00 Uhr bis 01.10.2018, 07.45 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Gaststätte an der Nippesstraße in Solingen einzubrechen. Das Vorhaben gelang ihnen nicht und sie entkamen unerkannt. In Wuppertal beabsichtigten Einbrecher am vergangenen Wochenende (29.09.2018, 14.00 Uhr bis 01.10.2018, 08.00 Uhr) in eine Lagerhalle an der Arminiusstraße einzusteigen. Auch dieser Versuch misslang.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (weit)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W