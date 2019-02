Polizei Wuppertal / W/SG - Fünf Geschäftseinbrüche in Wuppertal ...

W/SG - Fünf Geschäftseinbrüche in Wuppertal und Solingen

Wuppertal - In Wuppertal-Beyenburg brachen Unbekannte zwischen dem 18. und 19.02.2019 in zwei Kindertagesstätten ein und entwendeten Bargeld. Ebenfalls Bargeld erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum 19.02.2019 gegen 02:20 Uhr aus einem Supermarkt in der Kölner Straße. Aus Firmenräumen in der Straße Alte Freiheit stahlen unbekannte Täter zwischen dem 18. und 19.02.2019 Schmuck, Kosmetika und Bargeld.

In Solingen brachen Unbekannte zwischen dem 18. und 19.02.2019 in eine Firma in der Straße Schmalzgraben ein und entwendeten Bargeld.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sm)

