Polizei Wuppertal / W/SG-Hund beißt an der Schnellstraße ...

W/SG-Hund beißt an der Schnellstraße "Kohlfurth" zu - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal - Die Polizei sucht nach einem Hundebiss in Wuppertal an der Schnellstraße "Kohlfurth-L74" nach Zeugen des Vorfalls. Ein 75-jähriger Mann bemerkte auf der Fahrbahn in Richtung Sonnborner Kreuz vor dem Parkplatz Burgholz am vergangenen Freitag (17.08.2018), gegen 18.15 Uhr, einen herrenlosen Hund. Als er versuchte, das Tier in Sicherheit zu bringen, biss es zu und lief weg. Der Rhodesian Ridgeback hatte eine Schulterhöhe von circa 50 cm und trug ein Schultergeschirr mit rotem Schottenmuster. Zeugenhinweise zu dem Tier oder seinem Halter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 0 entgegen. (sw)

