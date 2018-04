Polizei Wuppertal / W/SG/RS- Girl's Day 2018- das ...

W/SG/RS- Girl's Day 2018- das Polizeipräsidium Wuppertal ist dabei Einladung für Pressevertreter

Wuppertal - Am Donnerstag, 26.04.2018, ist es wieder soweit. Der bundesweite Girl's und Boy's Day findet schon zum 18. Mal statt. Der so genannte Zukunftstag soll den Mädchen und Jungen das Spektrum der Berufswahl erweitern und Einblicke in klassische Frauen- bzw. Männerberufe geben.

Die Polizei im bergischen Städtedreieck öffnet am Donnerstag ihre Türen für 20 interessierte Mädchen aus unserer Region. Unsere Kolleginnen, die aus den verschiedenen Bereichen der Polizei kommen, erzählen von ihrem Berufsalltag und geben den Mädchen einen Einblick in den Berufsalltag. Darüber hinaus dürfen auch praktische Erfahrungen mit Funk, Ausstattung oder beim Training auf der Matte gesammelt werden.

Der Tag findet auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei an der

Müngstener Staße 35 42285 Wuppertal

statt.

Interessierte Medienvertreter sind eingeladen, sich um 10.30Uhr einen Eindruck von der Veranstaltung zu machen.

Bitte melden Sie sich dazu unter der Rufnummer der Pressestelle der Polizei 0202/284-2020 an. (mh)

