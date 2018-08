Polizei Wuppertal / W-Spielhallenraub in Wuppertal-Barmen

W-Spielhallenraub in Wuppertal-Barmen

Wuppertal - In der vergangenen Nacht (26.08.2018 - 27.08.2018), kam es gegen 00.10 Uhr zu einem Raub auf eine Spielhalle in Wuppertal-Barmen. Drei Unbekannte drohten der 50-jährigen Mitarbeiterin einer Spielhalle am Steinweg in Barmen und verlangten die Herausgabe von Geld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, drohten sie mit einer Eisenstange und einem Messer. Die maskierten, sportlich gekleideten Räuber flüchteten mit ihrer Beute über den Steinweg in die Straße Steinkuhle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 0 in Verbindung zu setzen. (sw)

