Polizei Wuppertal / W - Streit endete mit Messerstich

W - Streit endete mit Messerstich

Wuppertal - Nach einer verbalen Auseinandersetzung auf der Berliner Straße in Wuppertal zog gestern (08.10.201, 15:45 Uhr) ein 25-Jähriger ein Messer, stach in den Bauch eines 19-Jährigen und verletzte ihn schwer. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Berliner Platz. Rettungskräfte brachten den 19-jährigen Wuppertaler zur intensivmedizinischen Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Im Verlauf der Ermittlungen zu dem flüchtigen Täter meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und machte Angaben zu dem 25-jährigen Mann. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (hm)

