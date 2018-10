Polizei Wuppertal / W - Tödlicher Verkehrsunfall in Wuppertal - ...

W - Tödlicher Verkehrsunfall in Wuppertal - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal - Auf der Vohwinkler Straße in Wuppertal kam es heute (29.10.2018), gegen 11:35 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin tödlich verletzt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste der LKW eines 51-Jährigen, der in Richtung Hahn fuhr, eine ältere Dame die zu Fuß auf der Vohwinkler Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Wuppertal zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

