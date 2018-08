Polizei Wuppertal / W - Unfall auf der Hauptstraße - ...

W - Unfall auf der Hauptstraße - Motorradfahrer schwer verletzt

Wuppertal - Heute Morgen (29.08.2018) kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Wuppertal, bei dem sich ein 55-jähriger Motorradfahrer schwer verletzte. Eine 34-jährige Fordfahrerin beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und stieß dabei mit einem Zweiradfahrer zusammen, der den Ford linksseitig überholte. Der Wuppertaler stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Es entstand circa 5.000 Euro Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hauptstraße in beide Richtungen gesperrt werden. (hm)

