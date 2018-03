Polizei Wuppertal / W-Unfall in Wuppertal - Autofahrer unter ...

W-Unfall in Wuppertal - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Wuppertal - Am Samstag (17.03.2018), gegen 20.10 Uhr, kam es auf der Langerfelder Straße in Wuppertal zu einem Unfall. Ein Autofahrer stand unter Drogeneinfluss. Der 29-Jährige fuhr von einer Tankstelle mit seinem Nissan auf die Straße, als es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 22-Jährigen kam. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Der 29-Jährige konnte für sein Fahrzeug keinen Versicherungsschutz vorweisen und stand unter dem Einfluss von Drogen. Auf der Wache musste ihm eine Blutprobe und die Fahrerlaubnis abgenommen werden. (sw)

