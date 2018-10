Polizei Wuppertal / W Unfall mit hohem Sachschaden - ...

W Unfall mit hohem Sachschaden - Medizinischer Notfall

Wuppertal - Gestern (04.10.2018), gegen 12.30 Uhr, kam es auf der Mohrenstraße in Wuppertal zu einem Unfall mit einem größeren Sachschaden. Eine 24-Jährige fuhr mit ihrem Seat auf der Mohrenstraße in Richtung Müller Straße. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen geparkten VW-Transporter. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnten gesundheitliche Probleme mit dem Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug zusammenhängen. Die junge Frau musste vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. (sw)

