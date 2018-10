Polizei Wuppertal / W- Unfall mit zwei Schwerverletzten

W- Unfall mit zwei Schwerverletzten

Wuppertal - Am heutigen Morgen (19.10.2018, 09.15 Uhr), ereignete sich im Grenzgebiet zwischen Wuppertal und Remscheid ein Unfall mit zwei schwer verletzten Personen. Ein 82-jähriger VW-Fahrer befuhr in Begleitung einer 79-jährigen Beifahrerin die Straße Hinter der Cluse (L411) in Richtung Wuppertal, als er aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und vor einen Baum prallte. Beide Insassen wurden schwer verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach bisherigem Kenntnisstand besteht zurzeit bei beiden Insassen keine Lebensgefahr. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

