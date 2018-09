Polizei Wuppertal / W Unter Drogeneinfluss Motorrad gefahren - ...

W Unter Drogeneinfluss Motorrad gefahren - ein Leichtverletzter auf der L74

Wuppertal - Ein 30-jähriger Motorradfahrer verlor am Samstag (08.09.2018), gegen 16.30 Uhr, auf der L74 in Wuppertal die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer Linkskurve stürzte er und rutschte mit seiner Honda auf einen Grünstreifen. Hierbei verletzte er sich leicht, ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Da der Motorradfahrer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sachschaden entstand lediglich am Motorrad, dieser wurde auf 5.000 Euro geschätzt. (cw)

