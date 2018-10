Polizei Wuppertal / W - Verletzte Pedelec-Fahrerin

W - Verletzte Pedelec-Fahrerin

Wuppertal - Am Samstag, 13.10.2018, gegen 17:45 Uhr, befuhr eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin die Straße In der Beek talwärts. Kurz vor der Einmündung Mittlere Bergerheide übersah sie ein Schlagloch in der Fahrbahn. Dies führte zu einem Kontrollverlust über das Pedelec. Sie stürzte über den Fahrradlenker, schlug mit ihrem Kopf auf die Fahrbahn auf und verletzte sich schwer, sodass sie einem Krankenhaus zugeführt wurde. Sie trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm.

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Leitstelle Telefon: 0202 / 284 - 0

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W