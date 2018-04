Polizei Wuppertal / W - Vermisster Mann aus Vohwinkel aufgefunden ...

W - Vermisster Mann aus Vohwinkel aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Wuppertal - Die Polizei suchte mit einem Lichtbild nach einem vermissten Mann (59 Jahre) aus Wuppertal-Vohwinkel. (S. hiesige Pressemeldung v. 26.04.2018, 12.38 Uhr.) Dieter O. konnte heute nach einem Zeugenhinweis an einem Discounter an der Dahler Straße in Wuppertal wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mitarbeit und bittet die Medienvertreter, das Bild des Mannes zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. (am)

OTS: Polizei Wuppertal newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11811 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11811.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284 2020 E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W