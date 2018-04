Polizei Wuppertal / W - Vierzig Wohnanhänger ausgebrannt

W - Vierzig Wohnanhänger ausgebrannt

Wuppertal - Am Sonntag, 22.04.2018, gegen 04:15 Uhr, erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über mehrere brennende Wohnanhänger auf dem Verkaufsgelände eines Fahrzeughändlers für Reisemobile und Wohnanhänger auf der Straße Linde in Wuppertal. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten insgesamt vierzig Wohnanhänger in Brand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1 Mio. Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wuppertal unter der Telefonnummer 284-0 entgegen.

