Polizei Wuppertal / W Vorfahrt missachtet - schwerer ...

W Vorfahrt missachtet - schwerer Verkehrsunfall in Heckinghausen

Wuppertal - Eine 45-Jährige wollte am Samstag (22.09.2018), gegen 13.40 Uhr, in Wuppertal mit ihrem Ford von der Roseggerstraße nach links in die Freiligrathstraße einbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Kia einer 73-Jährigen, die auf der Freiligrathstraße unterwegs war. Die Kia-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, sie kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Ihre Beifahrerinnen (19, 46) wurden leicht verletzt und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Ford-Fahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Die Freiligrathstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf 30.000 Euro. (cw)

