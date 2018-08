Polizei Wuppertal / W - Warnung vor falschen Polizeibeamten

W - Warnung vor falschen Polizeibeamten

Wuppertal - Gestern Abend, ab etwa 20.00 Uhr, meldeten sich mehrere Wuppertaler bei der Einsatzleitstelle der Polizei und gaben an, von falschen Polizeibeamten angerufen worden zu sein. Angeblich hätte man Einbrecher festgenommen, die eine Liste mit potentiellen Opfern dabei gehabt hätten. Nun wolle man die Angerufenen schützen und deren Wertgegenstände abholen, um sie "sicher zu verwahren". Mehr als zwanzig Personen wurden von den Betrügern angerufen, ließen sich jedoch nicht in die Irre führen. Sie legten auf und informierten über den Notruf die "echte" Polizei, die mit Verhaltenstipps weiterhelfen konnte. Die Polizei warnt hiermit erneut vor der Masche: Seien Sie skeptisch, wenn Sie jemand anruft und nach Besitzverhältnissen ausfragt. Legen Sie auf und wählen Sie den Polizeinotruf 110. Reden Sie mit Ihren älteren Angehörigen über diese Vorfälle und klären Sie sie über diese und ähnliche Betrugsmaschen auf. Bei Ihrer Dienststelle "Kriminalprävention und Opferschutz" können Sie sich zu dem Thema beraten lassen. Unter der Rufnummer 0202/284-1801 erhalten Sie einen Termin. (am)

