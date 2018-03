Polizei Wuppertal / W-Wohnungsbrand in Wuppertal

W-Wohnungsbrand in Wuppertal

Wuppertal - Gestern (18.03.2018), gegen 19.15 Uhr, kam es in einer Wohnung in Wuppertal zu einem Brand. Anwohner bemerkten dichten, schwarzen Rauch aus einer Wohnung im Obergeschoss an der Hermannstraße. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der 31-jährige Wohnungsinhaber zog sich eine leichte Verletzung zu. Zurzeit liegen keine Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung vor. An der Wohnung entstand ein größerer noch nicht bezifferter Schaden. (sw)

