Polizei Wuppertal / W-Wohnungsbrand in Wuppertal mit mehreren ...

Wuppertal - Gestern (20.03.2018), gegen 15.00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Dickmannstraße in Wuppertal zu einer starken Rauchentwicklung. Alle Bewohner konnten das Haus verlassen. Drei Kinder (2, 3, 4,), sowie drei Erwachsene (32, 36, 65) erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Rauch war im Keller entstanden. Brandursache könnte nach jetzigem Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt gewesen sein. (sw)

