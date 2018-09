Polizei Wuppertal / W - Zeuge alarmierte Polizei - Festnahme nach ...

W - Zeuge alarmierte Polizei - Festnahme nach LKW-Aufbruch

Wuppertal - In der Nacht zu heute (18.09.2018) meldete ein Anwohner gegen 00:25 Uhr der Polizei drei verdächtige Personen, die sich an einem geparkten LKW an der Gabelsbergerstraße in Wuppertal zu schaffen machten. Die drei Täter gelangten auf die Ladefläche des Transporters, luden hochwertige Werkzeuge ab und deponierten sie in einem angrenzenden Gebüsch zum Abtransport. Vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Diebe über die Hans-Wagner-Straße in unbekannte Richtung. Die Beamten fahndeten nach den Tätern und konnten in der Nähe einen 26-jährigen Mann aus Monheim vorläufig festnehmen. Ein verdächtiges, unverschlossenes Fahrzeug (Ford) stellten die Beamten auf der Hans-Wagner-Straße sicher.

Die Ermittlungen zu den Komplizen des polizeibekannten 26-Jährigen dauern noch an.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, sich telefonisch unter der Nummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

