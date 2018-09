Polizei Wuppertal / W - Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern - ...

W - Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal - Am Samstag (01.09.2018), gegen 14:45 Uhr, ereignete sich auf der Straße Höhne in Wuppertal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Auf dem Radweg stießen ein 27-jähriger Wuppertaler und ein bisher unbekannter Junge zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich der Wuppertaler leicht. Während er im Rettungswagen versorgt wurde, entfernte sich der Unbekannte. Der Flüchtige war circa 14 Jahre alt, trug eine grüne Schirmmütze und einen braunen Pullover. Unterwegs war er mit einem dunkelbraunen oder roten Fahrrad. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Wuppertal unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

