Polizei Wuppertal / W-Zwei schwerverletzte Rollerfahrer in ...

W-Zwei schwerverletzte Rollerfahrer in Wuppertal - Heckinghausen

Wuppertal - Gestern (16.09.2018), gegen 14.20 Uhr, kam es in Wuppertal auf der Kleestraße Ecke Werlestraße zu einem Unfall, bei dem sich ein Rollerfahrer und sein Sozius schwer verletzten. Als eine 77-jährige VW-Fahrerin auf der Werlestraße die Kleestraße überqueren wollte, musste der 53-Jährige Fahrer eines Peugeot-Rollers eine Notbremsung einleiten und er kam zu Fall. Dabei verletzten er und sein 25-jähriger Beifahrer sich schwer. Beide mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1200 Euro. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Kreuzungsbereich. (sw)

