Polizei Wuppertal / W- Zweiradfahrer stürzt auf der ...

Wuppertal - Gestern (14.02.2019), gegen 17:15 Uhr, kam es im Bereich Friedrich-Engels-Allee/Loher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 19-jähriger Kraftradfahrer befuhr die Friedrich-Engels-Allee in Fahrtrichtung Osten. Da an seinem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war, zog er die Aufmerksamkeit eines Motorradpolizisten auf sich. Als der junge Verkehrsteilnehmer diesen bemerkte, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Hierfür beschleunigte er seine Maschine, kam im Kreuzungsbereich Friedrich-Engels-Allee/Loher Straße ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich. Dies hinderte ihn aber nicht daran, seine Fluchtbemühungen fortzusetzen. Er konnte durch den Beamten davon abgehalten werden, sein Zweirad aufzurichten und weiter zu flüchten. Zur Behandlung seiner Verletzungen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben seinen Blessuren erhält er nun auch eine Strafanzeige, weil sein Motorrad nicht zugelassen war, es technische Mängel aufwies und er andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. (weit)

