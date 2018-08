Polizeidirektion Bad Kreuznach / 18-Jähriger ohne ...

18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis fährt betrunken gegen einen geparkten PKW

Bingen, Gaustraße - In der Nacht vom 17.08. auf den 18.08.2018 befuhr ein 18-Jähriger aus Bingen die Gaustraße in Fahrtrichtung Schmittstraße, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW fuhr. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte der starke Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der darauf durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, sodass dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde. Der Beschuldigte dürfte es in der Zukunft schwer haben eine Fahrerlaubnis zu erwerben, da dies der Fahrerlaubnisbehörde mitgeteilt wird.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Sollten sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug in der Nähe des Unfallortes feststellen, dann melden sie sich bei der PI Bingen unter 06721-9050

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

PI Bingen

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -