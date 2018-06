Polizeidirektion Bad Kreuznach / Abfälle in Ippesheimer See ...

Abfälle in Ippesheimer See entsorgt

55545 Bad Kreuznach, OT Ippesheim, Wiesenstraße - Eine Spaziergängerin bemerkte in den Abendstunden des Samstag, dass durch Unbekannte Abfälle im Ippeheimer See versengt wurden. Vor Ort wurden mehrere Plastiktüten, gefüllt mit Schlachtabfällen, vorgefunden. Die Tüten lagen teils am Ufer, teils noch am Boden des See´s und waren mit tierischen Knochen und Fleischresten gefüllt. Nach Auskunft der Spaziergängerin befinden sich die Abfälle schon mehrere Tage dort. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor, Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

