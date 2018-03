Polizeidirektion Bad Kreuznach / Aggressive Radfahrer

Aggressive Radfahrer

Bingen - Bingerbrück - Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr die 52-jährige Autofahrerin den Heilig-Kreuz-Weg in Bingerbrück. Vor ihr befuhren zwei Radfahrer nebeneinander die Straße in gleicher Richtung. Anstatt die Autofahrerin vorbeifahren zu lassen, zeigten beide Radfahrer dieser zunächst den Stinkefinger und "blockierten" die Straße. Im weiteren Verlauf kommt es zu Nötigungshandlungen und beleidigende Äußerungen seitens der beiden Radfahrer, die im Anschluss unerkannt davon fuhren. Die beiden Tatverdächtigen trugen sportliche Radlerkleidung und werden ca. 50-60 Jahre alt geschätzt.

OTS: Polizeidirektion Bad Kreuznach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117703.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721-9050 www.polizei.rlp.de/

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.