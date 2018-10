Polizeidirektion Bad Kreuznach / Anrufe eines falschen ...

Anrufe eines falschen Polizeibeamten

Bad Sobernheim - Am 26.10.2018 zwischen 13:00 und 14:30 Uhr wurden in Bad Sobernheim etliche Anwohner von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Der Anrufer gab sich als Herr Kaiser von der Polizei Kirn aus und versuchte durch geschickte Fragestellung Informationen zu den Vermögensverhältnissen der angerufenen Bad Sobernheimer zu erlangen. Da zu diesem Phänomen bereits mehrfach berichtet wurde, waren die angerufenen Bürger entsprechend misstrauisch und gaben keine Informationen preis. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter der 06752 1560 zu melden.

