Polizeidirektion Bad Kreuznach / Auf Tanzfläche ...

Auf Tanzfläche niedergestreckt - Zeugen gesucht!

Hallgarten, Nordpfalzhalle - Während einer Tanzveranstaltung in der Nordpfalzhalle, anlässlich der Kerb in Hallgarten, kam es zu einer Körperverletzung. Ein 34-Jähriger streckte einen 32-Jährigen auf der Tanzfläche mittels Faust- oder Ellenbogenschlag nieder. Der Geschädigte wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt, war allerdings für eine kurze Zeit bewusstlos. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Schläger verließ direkt nach dem Angriff die Halle. Das Tatmotiv ist bislang unbekannt. Zeugen des Angriffs melden sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach:

Telefon: 0671/8811-0 E-Mail: PIBadKreuznach@Polizei.rlp.de

